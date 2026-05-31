Johann Lafer hat bei Instagram ein Statement veröffentlicht und darin seine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Viele Kollegen und Promis ließen ihm Genesungswünsche zukommen.
Johann Lafer (68) hat bei Instagram mitgeteilt, dass bei ihm ein "indolentes, also niedrig-malignes und nicht aggressives Non-Hodgkin-Lymphom" diagnostiziert worden sei. Die Nachricht über die Lymphdrüsenkrebsdiagnose sei für seine Familie und ihn selbst "zunächst ein großer Schock" gewesen. "Umso dankbarer sind wir, dass die Behandlung gut anschlägt und sich die Situation positiv entwickelt."