Zwei Freunde, eine Mission: Der Korntal-Münchinger Eventkoch Craig Taylor und der Stuttgarter Boxtrainer Angelo Tanga zeigen Kindern und Jugendlichen, was in ihnen steckt.
Ist das Glas nun halb leer oder halb voll? Für Craig Taylor ist es ganz klar: halb voll. Der Eventkoch aus Korntal-Münchingen, bekannt aus der Sat-1-Fernsehshow „The Taste“, ist durch und durch Optimist. Er sprüht vor Begeisterung, wenn es um seine Leidenschaft geht, das Kochen, das er zum Beruf gemacht hat. Längst ist der 38-Jährige aber nicht mehr nur international mit Kochshows unterwegs oder serviert Mehrgänge-Menüs in Korntal in seiner Eventlocation „Taylors Kitchen“, wo er auch Kochkurse anbietet – für Erwachsene und Kinder. Der Nachwuchs liegt ihm, selbst Vater von zwei Söhnen, besonders am Herzen.