TV-Jubiläum: Live aus New York! – 50 Jahre Saturday Night Live

Gestartet als anarchischer Spaß in den 70ern ist die US-Sketch-Show längst eine der größten Comedy-Erfolge der Welt. «SNL» ist ein Sprungbrett für Weltstars und wird jetzt ein halbes Jahrhundert alt.
New York - US-Präsident Donald Trump widmet sich nicht nur der Politik, er verschärft auch den Kampf gegen das Lachen darüber. Zuletzt hatte die Kritik des Republikaners an Late-Night-Moderator Jimmy Kimmel beinahe zu dessen Absetzung geführt und eine bange Frage hervorgebracht: Haben Satire und Comedy gegen die US-Regierung bald ein Ende?