TV: „Jenseits der blauen Grenze“: Tod oder Freiheit

1 Hanna (Lena Urzendowsky) und Andreas (Willi Geitmann) Foto: SWR/Wood Water Films

„Jenseits der blauen Grenze“ ist ein gerade von den jungen Mitwirkenden sehr intensiv gespieltes Jugenddrama über eine lebensgefährliche Flucht aus der DDR.











Wer im behüteten Westen aufgewachsen ist, kann das kaum nachvollziehen: Irgendwann wird der Leidensdruck so groß, dass Menschen ihre Familien zurücklassen und fliehen. Vor diesem Hintergrund ist „Jenseits der blauen Grenze“ von bedrückender Aktualität; selbst wenn es in der Geschichte um eine Flucht aus der DDR geht. Hauptfigur der Handlung ist eine von Lena Urzendowsky mit gewohnter Intensität verkörperte junge Schwimmerin: Hanna darf sich berechtigte Hoffnung machen, eines Tages in den ostdeutschen Olympiakader berufen zu werden. Mit ihrem Sieg über 50 Meter Freistil bei der Spartakiade in Leipzig kommt sie ihrem Traum einen großen Schritt näher; die Versetzung in ein Sportinternat ist bloß eine Frage der Zeit.