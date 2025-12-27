Zum 18. Mal lädt Kai Pflaume am Samstag zum großen Jahresrückblick ins Erste. Mit dabei: Günther Jauch, Barbara Schöneberger, Jan Josef Liefers und Titelverteidiger Florian Silbereisen. Besonderer Gast ist Inger Nilsson - die legendäre Pippi Langstrumpf feiert ein rundes Jubiläum.

Kai Pflaume (58) bittet zum großen Jahresrückblick ins Erste. Bereits zum 18. Mal treten prominente Gäste gegeneinander an, um ihr Wissen über die vergangenen zwölf Monate unter Beweis zu stellen. Das Rateteam in "2025 - Das Quiz" ist am Samstag hochkarätig besetzt: Günther Jauch (69), der die Show bereits vier Mal für sich entscheiden konnte, trifft auf Barbara Schöneberger (51) mit zwei Siegen auf dem Konto. Jan Josef Liefers (61) bringt ebenfalls vier Titel mit - doch sie alle müssen sich gegen Titelverteidiger Florian Silbereisen (44) behaupten, der seinen dritten Sieg verteidigen will.

Von Trump bis zum Juwelen-Raub Die Themen des Abends versprechen Spannung und Emotionen. Im Mittelpunkt stehen laut Sender Deutschlands neue Regierung und Donald Trumps turbulenter Start in seine zweite Amtszeit. Auch der spektakuläre Juwelen-Raub im Louvre wird die Kandidaten beschäftigen. Dazu kommen die Hits des Jahres sowie die sportlichen Helden und Prominenten, die in diesem Jahr für Schlagzeilen sorgten.

"2025 geht langsam zu Ende. Erinnern Sie sich denn eigentlich noch, was in diesem Jahr so alles passiert ist?", fragt Moderator Kai Pflaume sein Publikum im Trailer und verspricht eine "wunderbare Show zum Mitraten und Mitspielen".

Pippi Langstrumpf feiert Geburtstag

Ein besonderes Highlight erwartet die Zuschauer mit dem Besuch von Inger Nilsson (66). Die schwedische Schauspielerin wurde als Darstellerin der legendären Pippi Langstrumpf weltberühmt. Gemeinsam mit ihr wird in der Sendung der 80. Geburtstag der Kinderbuch-Heldin von Astrid Lindgren (1907-2002) gefeiert - ein nostalgischer Moment für Generationen von Fans.

Für satirischen Humor sorgen zwei weitere Studiogäste: Fabian Köster (30) und Lutz van der Horst (50) von der "heute-show" werden ebenfalls dabei sein.

Wer wird Jahres-Champion?

Am Ende des Abends steht die große Frage: Wer holt sich den Titel des Jahres-Champions 2025? Mitraten und mitfiebern können die Zuschauer am Samstag, den 27. Dezember, ab 20:15 Uhr im Ersten.