TV-Ikone ungeschminkt in Gastrolle: Désirée Nick: Als Schauspielerin bin ich völlig uneitel

In ihrer neuen Gastrolle in "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" ist Désirée Nick ungeschminkt zu sehen. Im Interview spricht sie über den Stellenwert, den Make-up und Styling für sie im Alltag haben.

Désirée Nick (68) ist nicht nur für ihre scharfe Zunge, sondern auch für ihr stilsicheres Auftreten bekannt. Mit spot on news sprach die Entertainerin über den Stellenwert, den Make-up und Styling für sie im Alltag haben. "Als Schauspielerin bin ich völlig uneitel", verrät sie. Die Verwandlungskunst sei der Kern ihres Berufs, und da sie als Schauspielerin oft die Gesichter wechsle, "darf ich im Alltag pur und der Situation angemessen rumlaufen". Da drücke sie auch gerne den Reset-Knopf, um etwas "Neues zu erschaffen".

Désirée Nick zeigt ein neues Gesicht

Am 26. Juni ist Désirée Nick in einer Gastrolle in der Serie "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" (donnerstags 18:50 Uhr im Ersten) zu sehen. In der Folge "(K)ein Morgen" spielt sie die Patientin Christel Lacell, die mit einem gebrochenen Handgelenk ins Johannes-Thal-Klinikum kommt. Anders als Nick legt ihre Rolle großen Wert auf ein perfektes Auftreten mit Make-up. "Das Publikum wird daran großen Spaß haben, denn es ist ein völlig anderes Image als man sonst von mir gewohnt ist", so die Schauspielerin. "Man merkt eben, dass ich sehr viel Theater gespielt habe, denn ich habe kein Problem damit, ein neues Gesicht von mir zu zeigen und das bekannte Image kaputt zu machen."

Wie ihre Rolle hat sich auch Nick schon einmal das Handgelenk gebrochen und musste sich einer Operation unterziehen. "Witzigerweise genau die OP, die bei Christel Lacell in der TV-Episode vorgenommen wird", erzählt die Schauspielerin. Sie war damals in der Theatergarderobe nach der Generalprobe gestürzt. "Ich wurde umgehend neu zusammengenagelt." An den Vorfall erinnere noch eine Narbe. Doch diese Erfahrung half Nick nun auch beim Dreh. "Daher wusste ich genau, wie Christel Lacell sich fühlt, und vor allem, wie der Arm nach dem Eingriff zu lagern ist."

Liebesgeschichte auf Sächsisch

Besonders gereizt habe sie an der Gastrolle in der beliebten Vorabendserie aber, dass sie auf Sächsisch spielen durfte - "und noch dazu eine Liebesgeschichte". Christels Partner Alfons, der von dem früheren "Dahoam is Dahoam"-Star Horst Kummeth (68) verkörpert wird, spielt in der Geschichte auch eine wichtige Rolle. Er möchte sie nach ihrer Operation am Handgelenk besuchen, doch sie schickt ihn einfach weg, was den armen Kerl irritiert und verletzt zurücklässt.

Für Désirée Nick ist dies bereits die dritte TV-Rolle binnen weniger Wochen. Erst Anfang Juni sorgte sie als Psychologin für Wirbel bei "Dahoam is Dahoam". Ende Mai spielte sie eine Nebenrolle neben Tom Beck (47) und Henrike Fehrs (41) in der ZDF-Komödie "Keine Scheidung ohne Leiche".

"In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" verabschiedet sich mit der Folge "(K)ein Morgen" am 26. Juni in die Sommerpause. Am 28. August meldet sich die Serie dann mit ihrer 425. Episode "Ohnmächtig" wieder zurück und ist ab da wie gewohnt jeden Donnerstag ab 18:50 Uhr im Ersten zu sehen.