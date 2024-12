TV-Highlight an Weihnachten: Die Helene Fischer Show: Was die Fotos zur Sendung verraten

Ein besonderes Weihnachtsgeschenk erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer am ersten Weihnachtsfeiertag (25. Dezember), wenn Helene Fischer (40) wieder zu ihrer großen TV-Show ins ZDF einlädt. Viele Showgäste waren seit Anfang Dezember bereits bekannt, doch nun machte der Sender ein paar mehr Details zur "Helene Fischer Show" öffentlich. Etwa zeigen erste Fotos einige elegante Looks der Gastgeberin.

Das sind die prominenten Showgäste

Ein besonderer Höhepunkt in der Show wird sicherlich der Besuch ihres Ex-Partners Florian Silbereisen (43) sein. Wie die ersten Fotos suggerieren, ist der Moderator sogar zweimal mit ihr auf der Bühne, denn Helene Fischer ist einmal in elegantem Weinrot an seiner Seite zu sehen und einmal in knalligem Orange - in letzterem Outfit im Übrigen auch zusammen mit Comedian Michael Kessler (57) in einer Art Silbereisen-Look von damals.

Mit dem britischen Popstar Robbie Williams (50), der derzeit auf Werbetour für seinen Film "Better Man" ist, wird es auf der Showbühne dann aber auch international. Die beiden kennen sich schon lange, gemeinsam hatten sie 2019 den Weihnachtssong "Santa Baby" neu aufgenommen.

Eines der vielen Duette in der Show wird Helene Fischer auch mit Entertainer Hape Kerkeling (60) singen, wie ein weiteres Foto erahnen lässt. Ein echtes Fernsehshow-Comeback feiert hingegen Liedermacher Reinhard Mey (81) nach mehr als 25 Jahren. Und auch für Stargeiger David Garrett (44) gibt es eine Premiere: Erstmals wird er gemeinsam mit dem EM-Saxophonisten André Schnura (31) und Emilio Piano auftreten.

Ebenfalls in der Show sind Marianne Rosenberg (69), Maite Kelly (45), Giovanni Zarrella (46), Alvaro Soler (33) und Nino de Angelo (60) sowie Singer-Songwriterin Alina Wichmann (geb. 1985), Newcomer Gregor Hägele (24), Shootingstar Ayliva (26) und die niederländische Chartstürmerin Davina Michelle (29).

Besondere Show-Highlights versprochen

Zu den besonderen Show-Highlights gehören auch die Musical-Ensembles von "Herkules" und "Billy Elliot" sowie die Tanz-Performance der Formation "Urban Theory & Black Widow".

Zum visuellen Spektakel tragen außerdem die Kostüme der Gastgeberin bei. Die ersten Fotos zeigen: Es wird figurbetont. Zum einen schwebt Helene Fischer in einem weißen Show-Outfit, bestehend aus einem tief ausgeschnittenen Body mit transparenten Hosenbeinen, in der Mitte einer silbernen Ringkonstruktion über der Bühne. Später tritt Fischer nochmal in Weiß auf, beim Duett mit Herkules-Darsteller Philipp Büttner (geb. 1991). Diesmal trägt sie ein rückenfreies Kleid mit fließendem Rockteil.

Die meisten Showfotos zeigen sie allerdings im bereits genannten Weinrot. Den Bustier-Jumpsuit ziert ein schwarzer Gürtel mit Kupfer-Detail. Bei ihren Auftritten mit Zarrella, Kerkeling und Williams kombiniert die Sängerin ein weinrotes Sakko mit schwarzem Revers dazu. Das wohl ungewöhnlichste Outfit ist jedoch ein zartlila armfreier Jumpsuit in Lederoptik mit Stehkragen.

Die TV-Show wurde am 6. und 7. Dezember in der Messehalle Düsseldorf aufgezeichnet. Traditionell strahlen ZDF, ORF und SRF "Die Helene Fischer Show" am 25. Dezember zur besten Sendezeit (20:15 Uhr) aus.