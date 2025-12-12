TV-Film Weihnachtsüberraschungen: Margarita Broichs überraschender Tipp gegen Weihnachts-Einsamkeit

Im Weihnachtsfilm "Weihnachtsüberraschungen" spielt Margarita Broich eine Frau, die ihre heimliche Liebe versteckt. Im Interview verrät die Schauspielerin, wie sie selbst am liebsten feiert - und welches Malheur sie einst an Heiligabend erlebte.
Wenn die Heizung ausfällt und die Nachbarn einziehen, wird Weihnachten turbulent: Im TV-Spielfilm "Weihnachtsüberraschungen" (12. Dezember ab 20:15 Uhr im Ersten) prallen zwei Familien aufeinander, alte Konflikte brechen auf - und mittendrin versuchen zwei heimlich Verliebte, ihr Geheimnis zu wahren. Die romantische Komödie von Regisseurin Petra K. Wagner zeigt Morgane Ferru (34) als Krankenschwester Nora Ritter, die sich auf ihren ersten Weihnachtsurlaub seit Jahren freut.