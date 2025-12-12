TV-Film Weihnachtsüberraschungen: Margarita Broichs überraschender Tipp gegen Weihnachts-Einsamkeit

Im Weihnachtsfilm "Weihnachtsüberraschungen" spielt Margarita Broich eine Frau, die ihre heimliche Liebe versteckt. Im Interview verrät die Schauspielerin, wie sie selbst am liebsten feiert - und welches Malheur sie einst an Heiligabend erlebte.

Wenn die Heizung ausfällt und die Nachbarn einziehen, wird Weihnachten turbulent: Im TV-Spielfilm "Weihnachtsüberraschungen" (12. Dezember ab 20:15 Uhr im Ersten) prallen zwei Familien aufeinander, alte Konflikte brechen auf - und mittendrin versuchen zwei heimlich Verliebte, ihr Geheimnis zu wahren. Die romantische Komödie von Regisseurin Petra K. Wagner zeigt Morgane Ferru (34) als Krankenschwester Nora Ritter, die sich auf ihren ersten Weihnachtsurlaub seit Jahren freut.

Anton Spieker (36) spielt Bent Bartels, einen Nachbarssohn, dem Nora seit Jugendtagen etwas nachträgt. Margarita Broich (65) und Harald Krassnitzer (65) verkörpern das verwitwete Best-Ager-Paar Ellen Ritter und Rolf Bartels, das endlich zu seiner Liebe stehen muss. Petra Kelling, Brix Schaumburg, Henrike Fehrs und Leandro Wegner komplettieren das familiäre Ensemble.

Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news spricht Margarita Broich über ihre ganz persönlichen Weihnachtstraditionen, ein unvergessliches Festtags-Malheur und teilt ihren Rat für alle, die das Fest alleine verbringen.

Das Glöckchen läutet

Weihnachten verbringt die Schauspielerin, die von 2015 von 2024 als Kommissarin im Frankfurt-"Tatort" begeisterte, am liebsten mit ihrer "Familie und Freunden", wie sie verrät. Eine Tradition liegt ihr dabei besonders am Herzen: "Das Läuten des Glöckchens, mit dem Kind und Enkel ins Weihnachtszimmer gerufen werden."

Auf dem festlich gedeckten Tisch dürfen vor allem die Kerzen nicht fehlen. Geschenke haben für Broich eine tiefere Bedeutung: Sie seien "der Ausdruck des Nachdenkens über die Träume der Liebsten". Wo sie diese besorgt? Ganz pragmatisch: "Da, wo ich gerade bin", sagt die gebürtige Rheinland-Pfälzerin, die lange mit ihrer Familie in Berlin lebte und inzwischen mit ihrem Ehemann, Anwalt Dirk Schmalenbach, auf der Nordseeinsel Sylt glücklich ist.

Das Christbaumständer-Drama

Doch nicht jedes Weihnachtsfest verlief bei Margarita Broich reibungslos. "Wir stellten am späten Nachmittag des Heiligenabends fest, dass der Christbaumständer verschwunden war", erinnert sie sich an ein Missgeschick. Dieses Erlebnis führte aber auch zu ihrem unvergesslichsten Weihnachten - mit Happy End: "Etwas später fanden wir einen Freund, der einen zweiten Christbaumständer hatte."

In Weihnachtsstimmung kommt die Schauspielerin am besten in den eigenen vier Wänden. "Zuhause mit dem Weihnachtsoratorium", lautet ihr Rezept. Und wenn es um ihre liebsten Weihnachtsfilme geht, bleibt sie einem Klassiker treu: "Wahrscheinlich immer noch 'Sissi'", sagt sie über die Filme aus den Jahren 1955 bis 1957, die traditionell an Weihnachten ausgestrahlt werden. In diesem Jahr läuft die Trilogie mit Romy Schneider (1938-1982) erstmals bei RTL.

Ein Tipp für Singles

Für Menschen, die das Fest ohne Partner oder Familie verbringen, hat die Schauspielerin einen überraschend praktischen Rat: "Fangt schon Ostern an, Freunde einzuladen." So lasse sich Einsamkeit an den Feiertagen am besten vermeiden. Für das neue Jahr wünscht Broich sich, "dass die Weihnachtsbotschaft überall auf unserer Erde wahr wird" - und damit Liebe, Hoffnung und Frieden.