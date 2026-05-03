Nach dem Kellerduell der Fußball-Landesliga wissen beide Übungsleiter nicht, wie sie das Resultat bewerten sollen. Derweil atmet ein Akteur nach einem Fehlschuss doch noch auf.
Es war eine dieser Begegnungen, die die Trainer ratlos und grübelnd zurückgelassen hat. Nach dem letztlich gerechten 1:1 im Landesliga-Kellerduell zwischen dem TV Echterdingen und dem MTV Stuttgart stellten sich nämlich sowohl Heimtrainer Daniel Heisig als auch Gästecoach Björn Lorer nach dem Abpfiff die gleiche Frage: „Hat uns das Remis etwas gebracht?“ Die Antwort lautet: ja, zumindest ein Stückweit. Auch wenn das Ziel beider Übungsleiter mit ihren Teams der Dreier war.