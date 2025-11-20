TV-Dokumentation und Boxset: Im Studio mit den Beatles - Neues aus der Anthology-Serie

Vor 30 Jahren gab «The Beatles Anthology» einen ganz neuen Einblick in die Arbeit der Fab Four. Jetzt wurde das Bandarchiv erneut geöffnet. Toningenieur Giles Martin erzählt, worauf es dabei ankam.
London - Über 60 Jahre ist es her, dass die Beatlemania weltweit ausbrach. Bereits 1970 trennten sich die Beatles, doch bis heute fasziniert die legendäre britische Band Millionen von Menschen. "Die Beatles existieren ohne uns", sagte George Harrison schon vor 30 Jahren in der Dokumentarfilm-Serie "The Beatles Anthology", in der die Musiker die Geschichte der Band aus ihrer persönlichen Sicht erzählten. Zum Jubiläum kehrt die Serie nun mit einer zusätzlichen, neunten Episode beim Streamingdienst Disney+ zurück - und damit nicht genug.