TV-Dokudrama über Robert Lembke: Wer war Robert Lembke?

1 Robert Lembke moderierte von 1955 bis zu seinem Tod im Januar 1989 die Quizsendung „Was bin ich?“. Foto: SWR/megaherz/ Getty Images/ Unit

Ein TV-Dokudrama über Robert Lembke beleuchtet eine unbekannte Seite des „Was bin ich?“-Moderators: dass der Sohn eines Juden nie über seine Erlebnisse im Dritten Reich sprach.











Ein freundlicher Rateonkel mit dicker Brille: So ist Robert Lembke vielen, die in den Sechziger- und Siebzigerjahren in der alten Bundesrepublik aufgewachsen sind, im Gedächtnis geblieben; und natürlich seine obligate Frage „Welches Schweinderl hätten Sie gern?“. Das mit dreijähriger Unterbrechung von 1955 bis zu seinem Tod im Januar 1989 ausgestrahlte Quiz „Was bin ich?“, Titelzusatz: „Das heitere Beruferaten“, war eine harmlose Unterhaltungssendung; „immer nett, immer lustig“, erinnert sich Günther Jauch.