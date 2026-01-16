TV-Dauerbrenner: Zum Jubiläum ein Knall - 25 Jahre SOKO Leipzig

Zum 25. Geburtstag der «SOKO Leipzig» steht ein Abschied an: Marco Girnth verlässt die Serie. Sein letzter Fall sorgt für einen besonderen Einschnitt im Team.

Leipzig - Die ZDF-Krimiserie "SOKO Leipzig" feiert Ende Januar ihr 25. Jubiläum mit einem großen Knall. Nicht nur steigt mit Marco Girnth alias Kommissar Jan Maybach ein Ermittler der ersten Stunde aus der Serie aus. Sein Abschied wird auch "auf allen Ebenen dramatisch", wie der 55-Jährige der Deutschen Presse-Agentur sagte. Bekannt ist bereits: Kriminaloberkommissar Maybach wird erschossen.

Zum Jubiläum und Ausstieg ist die Doppelfolge "Was bleibt" inszeniert worden - ab dem 16. und dem 23. Januar ist sie im Streaming auf der ZDF-Plattform verfügbar. Teil eins wird am 23. Januar um 21.15 Uhr auch im Zweiten klassisch ausgestrahlt, Teil zwei folgt dann zur selben Uhrzeit am 30. Januar.

Abschied gemeinsam geplant

"Wir haben diesen Ausstieg lange vorher geplant", sagte Girnth. Gemeinsam mit Schauspielkollegin Melanie Marschke (56), die "SOKO"-Chefin Ina Zimmermann spielt, habe er an der Entwicklung der Ausstiegsfolgen mitgewirkt. "Es ist am Ende so geworden, wie wir es uns vorgestellt haben."

Nach dem Abschied von Girnth wird Marschke die einzige Schauspielerin sein, die seit der ersten Folge dabei ist. Episode eins wurde am 31. Januar 2001 ausgestrahlt. "Das ist ein ganz krasser Einschnitt. Es ist wirklich eine Ära zu Ende gegangen. Wir waren die letzten beiden, die Serie von Anfang an mitgetragen haben. Jetzt ist was zu Ende gegangen", sagte Marschke.

Nachfolge noch geheim

Das ZDF und die Produktionsfirma Ufa Fiction lassen bisher offen, wer künftig anstelle von Kommissar Maybach in der "SOKO Leipzig" ermitteln wird. Neben Marschke und Girnth gehörten zuletzt Amy Mußul als Kriminalkommissarin Kim Nowak und Johannes Hendrik Langer als Kriminalkommissar Moritz Brenner zur Besetzung. Zwar liefen bereits Dreharbeiten, aber das Geheimnis soll erst im Sommer gelüftet werden.

Für Melanie Marschke ist es nach einem Vierteljahrhundert auf jeden Fall eine neue Situation. "Ich muss gucken, wie ich mich da sortiere. Wie fühle ich mich als Letzte? Und wie ordne ich meine Figur in dieses neu installierte Team ein? Ich bin da ganz offen. Ich muss das erleben", sagte sie.

Produzentin Katharina Rietz erklärte, dass bei der Suche für die Girnth-Nachfolge vor allem Geduld gefragt gewesen sei: "Sowohl bei der Figurenkonzeption als auch im Casting haben wir uns Zeit genommen." Der neue Charakter solle dem Ensemble und der Serie langfristig guttun. Die Zuschauerinnen und Zuschauer sollten der Figur Vertrauen schenken könne. "Aber sie soll auch neue Impulse setzen, eine eigenständige Temperatur mitbringen."

Bald Dreharbeiten für neue Staffel

Die "SOKO Leipzig" war einst erster Ableger der Kriminalserie "SOKO 5113". Inzwischen ist es auch der erfolgreichste. Von den im Fernsehen aktuell laufenden "SOKO"-Formaten sind die Leipziger das dienstälteste. Eine Fortsetzung ist bereits gesichert, wie Rietz ankündigte. In diesem Frühjahr beginnen die Dreharbeiten für die 27. Staffel.