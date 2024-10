TV-Dauerbrenner: 25 Jahre Wer wird Millionär? - Manche wurden Stars

1 Günther Jauch moderiert nun schon seit 25 Jahren "Wer wird Millionär?" (Archivbild). Foto: Henning Kaiser/dpa

«Wer wird Millionär?» begann zum Millennium. Nun gibt es die Sendung schon ein Vierteljahrhundert. Was macht den Erfolg aus? Die reinen Quizfragen sind es nicht, sagt Günther Jauch.











Link kopiert



Köln - 25 Jahre "Wer wird Millionär?" sind an Günther Jauchs Moderatoren-Stuhl nicht spurlos vorübergegangen. Bei genauerem Hinsehen macht der Sitz einen ziemlich ramponierten Eindruck, so sind auf der Rückenlehne deutliche Spuren eines abgerissenen Klebebands zu erkennen. "Ich habe irgendwann gesehen, dass hier alles aufgerissen war, und dann habe ich verzweifelt versucht, das zu kleben", erzählt der 68 Jahre alte Entertainer der Deutschen Presse-Agentur. Andere müssten in einer solchen Situation wohl befürchten, dass an ihrem Stuhl gesägt wird - aber "WWM" ohne Jauch, nein, das wäre kaum vorstellbar. Am 17. Oktober feiert RTL den TV-Dauerbrenner mit einer großen Jubiläumsshow.