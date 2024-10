TV-Biopic Kati - eine Kür, die bleibt: Lavinia Nowak: Kati Witt ist von ihrer Ähnlichkeit begeistert gewesen

1 "Kati - eine Kür, die bleibt": Trainerin Frau Müller (Dagmar Manzel) und ihr Eiskunstlaufschützling Katarina "Kati" Witt (Lavinia Nowak). Foto: ZDF / Stanislav Honzík / Odeon Fiction/ [M] Irenaeus Herok

Lavinia Nowak spielt in "Kati - eine Kür, die bleibt" Eiskunstlaufstar Katarina "Kati" Witt, die mit Trainerin Jutta Müller (Dagmar Manzel) bei Olympia 1994 überraschend als gesamtdeutscher Star zurückkehrt. Was die echte Kati von dem Film hält, verrät die Schauspielerin im Interview.











Die Münchner Schauspielerin Lavinia Nowak (29) verkörpert im TV-Biopic "Kati - eine Kür, die bleibt" (3. Oktober, 20:15 Uhr, ZDF) den ehemaligen Eiskunstlaufstar Katarina "Kati" Witt (58). Zusammen mit ihrer Trainerin, Jutta Müller (Dagmar Manzel, 66), waren sie die DDR-Ikonen des Eissports. In dem Film, der am Tag der Deutschen Einheit ausgestrahlt wird, konzentrieren sich Regisseurin Michaela "Mimi" Kezele (geb. 1975, "Tatort: MagicMom") und Drehbuchautorin Dr. Andrea Stoll (64, "Und alle haben geschwiegen") zeitlich auf die Geschehnisse rund um die Olympischen Winterspiele 1994 im norwegischen Lillehammer. Damals kehrte Witt überraschend als gesamtdeutsche Eiskunstläuferin zurück. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erzählt Schauspielerin Lavinia Nowak unter anderem, wie sehr Katarina Witt in das Filmprojekt eingebunden war.