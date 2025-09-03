TV-Auszeichnung: Otto Waalkes bekommt Fernsehpreis für sein Lebenswerk

Als Otto Waalkes erstmals im Fernsehen zu sehen war, war Willy Brandt noch Kanzler. Nun wird der Komiker für seine lange Karriere ausgezeichnet. Er kommentiert die Ehrung auf seine Weise.
Köln/Hamburg - Ein kräftiges "Holladahiti!" zu dieser Auszeichnung: Komiker Otto Waalkes (77) bekommt den Deutschen Fernsehpreis für sein Lebenswerk. Das kündigten die Stifter der Auszeichnung eine Woche vor der Verleihung bei einer großen TV-Gala in Köln an. "Ich persönlich fühle mich sehr geehrt", sagte der Hamburger Waalkes der Deutschen Presse-Agentur.