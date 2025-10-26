Die ARD-Serie "Schattenseite" zeigt auf dramatische Weise, was passieren kann, wenn intimste Geheimnisse im Internet kursieren. YouTube-Star Jonas Ems, der die Buchvorlage geschrieben hat, spricht im Interview über den wahren Kern von "Schattenseite".
Drogenkonsum, Mobbing, Essstörung - die ARD-Serie "Schattenseite" behandelt viele sensible Themen. Vor allem geht es um den Umgang mit dem Internet und Social Media. Am 26. Oktober feiert die sechsteilige Thriller-Serie TV-Premiere im Ersten. Direkt im Anschluss an den "Tatort: Letzte Ernte" werden ab 21:45 Uhr die ersten beiden Episoden der Romanverfilmung aus der Feder von Jonas Ems (28) gezeigt. Der Kölner YouTube-Star schrieb nicht nur die Vorlage, sondern arbeitete auch am Drehbuch mit und übernahm eine kleine Nebenrolle.