TV-Ausblick: Das Ende der Nacht: Spannung pur im Saarbrücken-Tatort

1 Nach dem nächtlichen Überfall auf einen Geldtransporter am Tatort (l-r): Hauptkommissarin Pia Heinrich (Ines Marie Westernströer), Hauptkommissar Leo Hölzer (Vladimir Burlakov) und Hauptkommissar Adam Schürk (Daniel Sträßer) Foto: Iris Maria Maurer/SR/ARD/dpa

Im neuen «Tatort» spielen dieses Mal die Frauen eine besondere Rolle. Doch einmal mehr werden die Kommissare Adam Schürk und Leo Hölzer von ihrer Vergangenheit eingeholt.











Saarbrücken - Es gibt Krimis, die beginnen eher harmlos, nehmen Fahrt auf, steigern sich bis zum Höhepunkt und lösen sich mit dem Abschluss des Falles zugleich in Wohlgefallen auf. Beim "Ende der Nacht", dem sechsten Fall des Saarbrücker "Tatorts", (morgen um 20.15 Uhr, Das Erste), ist das anders. Da liegt die Spannung vom ersten Moment an in der Luft und verebbt nicht wirklich - bis zur allerletzten Minute.