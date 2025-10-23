Gaby Dohm war als Schwester Christa in "Die Schwarzwaldklinik" einer der größten TV-Stars der 1980er-Jahre. 40 Jahre nach dem Start verrät sie jetzt in einem Interview, warum die Kultserie 1989 überraschend eingestellt wurde - und warum sie die Folgen heute nicht mehr schaut.
Sie war eine der Hauptfiguren der legendären ZDF-Serie "Die Schwarzwaldklinik": Gaby Dohm (82) spielte von 1985 bis 1989 Schwester Christa, die sich in ihren Chef Professor Brinkmann (Klausjürgen Wussow, 1929-2007) verliebte. Die Liebesgeschichte zwischen der Krankenschwester und dem Chefarzt kannte im Deutschland der 1980er-Jahre nahezu jeder. Pro Folge begeisterten die beiden bis zu 28 Millionen Zuschauer.