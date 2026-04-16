Sam Dylan gegen Georgina Fleur, Kader Loth gegen Prinz Frédéric und Sandy Fähse gegen die Morderger-Twins: Der Start von "Kampf der RealityAllstars" wärmt sofort alte Konflikte auf.
Nach dem "Showdown der Dschungellegenden" bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Jahr 2024 setzt nun auch "Kampf der Realitystars" auf ein Allstar-Prinzip. Bei "Kampf der RealityAllstars" (mittwochs und sonntags, 20:15 Uhr bei RTLzwei, auch bei RTL+) treten ausschließlich Kandidatinnen und Kandidaten an, die bereits einmal in Thailand "Schiffbruch am Traumstrand" erlitten haben. Das bedeutet: Durch gemeinsame Vorgeschichten vor und hinter der Kamera entsteht noch mehr Konfliktpotential als ohnehin. Außerdem weiß jeder, was auf ihn zukommt. Sollte man zumindest meinen.