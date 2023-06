In einer TV-Ansprache des russischen Präsidenten Wladimir Putin wird klar, dass das Tischtuch zwischen ihm und der Führung der Gruppe Wagner endgültig zerschnitten ist. Er kündigt Konsequenzen an.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat nach dem bewaffneten Aufstand des Chefs der Söldnerarmee Wagner, Jewgeni Prigoschin, Konsequenzen für die Drahtzieher angekündigt.

Putin hat die aufständischen Wagner-Söldner als "Verräter" gebrandmarkt, die "unweigerlich bestraft" würden. Der Aufstand der Söldner-Truppe sei eine "tödliche Bedrohung" für Russland, sagte der Kreml-Chef am Samstag in einer Ansprache an die Nation. Er rief die Russen zur "Einigkeit" auf und betonte, er werde einen Bürgerkrieg in Russland nicht zulassen.

Den Aufstand der Wagner-Söldner gegen die russische Militärführung geißelte Putin als "Dolchstoß in den Rücken" Russlands. Dem Chef der Söldner-Truppe, Jewgeni Prigoschin, warf Putin vor, wegen "übermäßigem Ehrgeiz" sein Land "verraten" zu haben.

Anders als von russischen Staatsmedien wiedergegeben hat Russlands Präsident Putin nicht ausdrücklich von einer „Neutralisierung“ gesprochen, sondern unter anderem die Streitkräfte allgemein mit einer Bestrafung der Drahtzieher beauftragt. In einer früheren Version des Textes wurde die Übersetzung der Staatsmedien wiedergegeben.