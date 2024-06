Tuttlingen: Unbekannter schießt auf Autokorso nach EM-Spiel

1 Ein rumänischer Fan nahm am Autokorso nach dem Spiel gegen die Slowakei teil und wurde dabei von einem Unbekannten am Arm verletzt. (Symbolbild) Foto: dpa/Alexandru Dobre

Nach dem EM-Spiel gegen die Slowakei fährt ein Autokorso mit Rumänien-Fans durch Tuttlingen. Plötzlich spürt ein Fahrer einen Schmerz am Arm – und findet das Projektil einer Luftdruckwaffe im Auto.











Ein Unbekannter hat in Tuttlingen auf einen Autokorso geschossen und dabei einen Autofahrer am Arm verletzt. Der 32 Jahre alte Rumänien-Fan hatte nach dem Spiel seines Teams gegen die Slowakei am Mittwochabend das Autofenster geöffnet, als er plötzlich einen Schmerz am linken Oberarm gespürt habe, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag.