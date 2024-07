Tuttlingen: Schuss auf Autokorso - Mutmaßlicher Täter ermittelt

1 Die Polizei hat den mutmaßlichen Täter ermittelt. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Nach dem EM-Spiel gegen die Slowakei fährt ein Autokorso mit Rumänien-Fans durch Tuttlingen. Ein Schuss fällt und ein Fahrer spürt einen Schmerz am Arm. Nun weiß man, wer geschossen hat.











Nach den Schuss auf einen Autokorso in Tuttlingen hat die Polizei den mutmaßlichen Täter ermittelt. Wie die Staatsanwaltschaft Rottweil mitteilte, steht ein 60 Jahre alter Mann im dringenden Verdacht, den gezielten Schuss mit einer Luftdruckpistole aus einem Gebäude abgegeben zu haben. Dabei wurde ein Autofahrer am Arm verletzt. Der 32 Jahre alte Rumänien-Fan hatte nach dem Spiel seines Teams gegen die Slowakei am Mittwochabend das Autofenster geöffnet, als er plötzlich einen Schmerz am linken Oberarm spürte.