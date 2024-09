Tuttlingen: Polizei kommt falschen Dominas auf Spur

1 Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Lino Mirgeler

Zwei Frauen aus Tuttlingen sollen mehrere Männer um insgesamt mehrere Tausend Euro gebracht haben, indem sie ihre Dienste als Dominas anboten und es allerdings nie zu Treffen gekommen ist.











Im baden-württembergischen Tuttlingen ist die Polizei zwei falschen Dominas auf die Schliche gekommen. Den Ermittlungen zufolge boten die beiden Frauen im Alter von 32 und 33 Jahren vermeintliche sexuelle Dienstleistungen als Dominas über Onlineportale an, wie die Polizei in Konstanz und die Staatsanwaltschaft Rottweil am Donnerstag gemeinsam mitteilten.