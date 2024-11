1 Der Verdächtige wurde von der Polizei kontrolliert. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Vogl

Ein Jugendlicher bedient sich noch im Supermarkt an der Backwarentheke. Doch ein Quarkbällchen bleibt ihm im Hals stecken. Ein Begleiter kommt zur Rettung.











Ein Jugendlicher soll in einem Supermarkt in Tuttlingen direkt aus der Backwarentheke gegessen haben, wobei ihm ein Quarkbällchen im Hals stecken blieb. In der Not habe sich der 17-Jährige einen Energydrink geschnappt und versucht das Quarkbällchen herunterzuspülen, sagte ein Polizeisprecher. Doch auch dies half in der Atemnot nicht.