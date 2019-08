1 Der Postbote kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Foto: picture alliance / Nicolas Armer

Zwei Männer fordern in Tuttlingen von einem Postboten lautstark die Herausgabe eines Pakets. Dann ziehen sie den 42-Jährigen aus seinen Wagen, treten und schlagen auf ihn ein.

Tuttlingen - Lautstark ein Paket fordernd haben zwei Männer in Tuttlingen mutmaßlich einen Postboten angegriffen - er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Zeugen schilderten, die beiden hätten den 42-Jährigen aus dem Fahrzeug gezogen und den am Boden Liegenden getreten und geschlagen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Sie nahm nach dem Vorfall vom Montag einen 32 Jahre alten Verdächtigen vorläufig fest.

Als Zeugen eingegriffen hatten, waren die beiden den Angaben zufolge geflüchtet. Der zweite Tatverdächtige blieb zunächst unbekannt. Die Männer sollen den Postboten zuvor auf der Straße schreiend nach einem Paket gefragt haben. Ob der Grund für den Angriff tatsächlich ein ersehntes Paket war, war zunächst nicht klar.