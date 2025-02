1 Die Polizeibeamte zogen den betrunkenen Busfahrer aus dem Verkehr. (Symbolbild) Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Die unsichere Fahrweise eines Busfahrers fällt Polizisten in Tuttlingen auf. Sie halten ihn an.











Die Polizei hat in Tuttlingen einen Busfahrer mit einem Atemalkoholwert von zwei Promille aus dem Verkehr gezogen. Zuvor hätten die Beamten bei einer kurzen Hinterherfahrt gesehen, dass der 41-jährige Fahrer eine unsichere Fahrweise an den Tag legte. Die Beamten hielten den Bus am Vorplatz des dortigen Bahnhofs an, wie eine Polizeisprecherin sagte.