Tut so verdammt weh: Wegen der Schmerzen: Adam Levine will keine Tattoos mehr

1 Adam Levine ist fertig mit der Kunst auf seinem Körper. Foto: imago/Hindustan Times

Adam Levine ist bekannt für seine unzähligen Tattoos. Jetzt verkündet der Maroon-5-Frontmann das Ende seiner Körperkunst-Ära. Ein Grund dafür: "Es tut so verdammt weh."











Adam Levine (46) will sich künftig von der Tätowiernadel fernhalten. Der Maroon-5-Frontmann, dessen Körper einem wandelnden Kunstwerk gleicht, hat genug. In einem aktuellen Interview mit "today.com", das er anlässlich seines neuen Albums "Love Is Like" gab, machte der Sänger eine überraschende Ankündigung: Mit den Tattoos ist es nun vorbei.