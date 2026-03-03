Eine Woche nach dem Eklat um das N-Wort, das ein Tourette-Aktivist bei der BAFTA-Verleihung gerufen hatte: Moderator Alan Cumming meldet sich zu Wort. Er äußert sein Bedauern gegenüber beiden Seiten. Außerdem kritisierte er den Sender BBC für seine Zensur - und ihr Ausbleiben gerade beim N-Wort.
Knapp eine Woche nach der BAFTA-Verleihung hat sich Alan Cumming (61) zu dem N-Wort-Eklat geäußert. Der Schauspieler führte am 22. Februar durch die Verleihung des wichtigsten britischen Filmpreises. "Was eigentlich ein Abend zur Feier der Kreativität sowie der Vielfalt und Inklusion hätte sein sollen, wurde zu einem traumatisierenden Desaster", schrieb Cumming am Montag bei Instagram.