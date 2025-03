Kritik an Aufarbeitung: Turn-Präsident erklärt sich

1 Alfons Hölzl, Präsident des Deutschen Turner-Bundes Foto: dpa/Frank Hammerschmidt

Alfons Hölzl nimmt das Vorgehen des Deutschen Turner-Bundes in Schutz, die frühere Athletin Janine Berger erneuert ihre Vorwürfe. Vor dem Landtag geht die Aufarbeitung der Missstände weiter.











Nach der Kritik an der Aufarbeitung der Missstände an zwei Bundesstützpunkten in Baden-Württemberg hat Präsident Alfons Hölzl den Einsatz einer vom Deutschen Turner-Bund ausgewählten Kanzlei verteidigt. Dieses Anwaltsbüro besitze Expertise, sagte Hölzl bei einer öffentlichen Anhörung des Landtags.