Turniere bei Hitze: Kein Sport für Kinder ab 30 Grad?

Sonnenstich, Kreislaufbeschwerden, Dehydrierung - so lauteten die Diagnose vieler Kinder, die in den vergangenen Tagen in der Notaufnahme des Olgahospitals des Klinikums Stuttgart vorstellig geworden sind. Teils mussten die Kinder auch stationär aufgenommen werden“, sagt Friedrich Reichert, der Leiter der Pädiatrischen interdisziplinären Notaufnahme (PINA). Auch für die nächsten Tage erwarten er und sein Team einen verstärkten Zulauf an Kindern mit hitzebedingten Gesundheitsproblemen.

„Viele Veranstaltungen sind auch bei großer Hitze möglich“ Friedrich ReichertLeiter der Pädiatrischen interdisziplinären Notaufnahme am Klinikum Stuttgart Dennoch tun sich Reichert und auch andere Kinderärzte in der Stadt schwer, deswegen Familien, Schulen oder Sportvereine zu warnen, Kinder bloß nicht im Freien Fußball spielen oder an Wettbewerben oder Turnieren teilnehmen zu lassen. „Viele Veranstaltungen sind auch bei großer Hitze möglich, jedoch müssen die Veranstalter klare Sicherheitsvorkehrungen treffen“, sagt Reichert.

Wichtig sind Schattenplätze und Getränke

Zum Beispiel können die Temperaturen am Spielfeldrand, oder am Rand eines Tennisplatzes auf mehr als 50 Grad Celsius steigen. „Es muss daher unbedingt auf Schatten und ausreichende Flüssigkeitszufuhr geachtet werden“, sagt der Kinderarzt und Notfallmediziner. „Es muss immer die Möglichkeit geben, der direkten Sonneneinstrahlung zumindest zeitweise zu entfliehen.“

Auch eine Verlegung der Veranstaltung oder des Trainings in die frühen Morgenstunden oder auf den Abend hin könnte eine Lösung sein. „Bei größeren Veranstaltungen sollte zusammen mit medizinischen Beratern und Kommunen über Hitzeschutzmaßnahmen gesprochen werden“, sagt Reichert und verweist auf den Hitzeaktionsplan der Stadt Stuttgart.

Kinder von Pausen überzeugen

Der Obmann der Stuttgarter Kinderärzte, Özgür Dogan, rät zudem Eltern, Trainern und Organisatoren, die Kinder schon vor dem Training oder Wettkämpfen darüber aufzuklären, dass der Körper bei hohen Temperaturen Pausen braucht. „Wichtig ist, auf erste Warnzeichen zu achten und diese ernst zu nehmen – etwa, wenn die Kinder sagen, dass sie nicht mehr können oder es ihnen schwummrig ist“, sagt Dogan. Letztlich habe er aber die Erfahrung gemacht, dass Kinder nicht schlechter mit hohen Temperaturen zurechtkommen als Erwachsene – erst recht, wenn sie gewohnt sind, sich regelmäßig im Freien zu bewegen.