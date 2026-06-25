Turniere bei Hitze: Kein Sport für Kinder ab 30 Grad?

Wie schädlich sind Training oder Sportveranstaltungen für Kinder an Hitzetagen? Was Kinderärzte aus Stuttgart sagen.
Sonnenstich, Kreislaufbeschwerden, Dehydrierung - so lauteten die Diagnose vieler Kinder, die in den vergangenen Tagen in der Notaufnahme des Olgahospitals des Klinikums Stuttgart vorstellig geworden sind. Teils mussten die Kinder auch stationär aufgenommen werden“, sagt Friedrich Reichert, der Leiter der Pädiatrischen interdisziplinären Notaufnahme (PINA). Auch für die nächsten Tage erwarten er und sein Team einen verstärkten Zulauf an Kindern mit hitzebedingten Gesundheitsproblemen.