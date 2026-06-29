Turnierbeginn am 29. Juni: Schwangere Oti Mabuse und Harry Potter-Schurke beim Wimbledon-Start

König Fußball bekommt Konkurrenz um die Promi-Gunst: Zahlreiche Stars versammelten sich in London, um den Auftakt der Wimbledon Tennis Championships zu sehen.

Das nächste sportliche Großevent neben der Fußball-Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA ist losgegangen: London steht seit dem 29. Juni und noch bis zum 12. Juli wieder ganz im Zeichen der Wimbledon Tennis Championships. Gleich am Eröffnungstag ließen es sich auch zahlreiche Stars nicht nehmen, das rege Treiben im All England Lawn Tennis and Croquet Club von der Tribüne aus zu verfolgen.

Unter ihnen befand sich etwa Oti Mabuse (35), die jüngere Schwester von "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse (45). Die 35-Jährige hatte erst kürzlich enthüllt, zusammen mit ihrem Ehemann Marius Lepure ein zweites Kind zu erwarten. Unter ihrem eleganten grünen Kleid, das sie für ihren Wimbledonbesuch ausgewählt hatte, war der Babybauch bereits deutlich zu erkennen.

Tennisbegeisterte "Harry Potter"- und "The White Lotus"-Fans vor Ort dürften sich vor allem über die Anwesenheit von Schauspieler Jason Isaacs (63) freuen. Der Star, der nicht zuletzt durch seine Rolle als fieser Blondschopf Lucius Malfoy weltberühmt wurde, erschien ebenso wie der irische Singer-Songwriter Niall Horan (32). Hand in Hand kamen derweil die ebenfalls berühmten Schwestern von "One Direction"-Star Louis Tomlinson (34), die Zwillinge Phoebe und Daisy Tomlinson (22), an.

Neun Deutsche träumen vom Wimbledon-Märchen

Vier Männer und fünf Frauen vertreten in diesem Jahr Deutschland im Hauptfeld. Tatjana Maria, Jan-Lennard Struff, Tamara Korpatsch und Yannick Hanfmann bestreiten ihr jeweiliges Auftaktmatch schon am 29. Juni. Daniel Altmaier, Laura Siegemund, Ella Seidel und Eva Lys sind allesamt am 30. Juni an der Reihe. Ebenso wie French-Open-Sieger Alexander Zverev (29). Der derzeit auf Platz drei der Weltrangliste liegende Profi bekommt es in seiner ersten Partie mit Alexander Blockx (Platz 36) aus Belgien zu tun.