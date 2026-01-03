Luke Littler ist in der Darts-Szene nicht aufzuhalten. Mit seinem dominanten Erfolg über Rivale van Veen sicherte er sich den zweiten WM-Titel - auch eine herumfliegende Wespe kann ihn nicht stoppen.
London - Luke Littler brüllte all seine Freude heraus, dann versteckte er emotional überwältigt seinen Kopf hinter seinen Händen. Das 18 Jahre junge Wunderkind hat den Darts-Thron in London eindrucksvoll verteidigt und ist zum zweiten Mal zum WM-Titel gestürmt. Der junge Engländer dominierte das Finale beim 7:1-Sieg gegen den chancenlosen Europameister Gian van Veen aus den Niederlanden.