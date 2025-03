Turnier im Ritterstüble in Stuttgart: Baden-Württembergs erster Kniffel-Landesmeister kommt aus Biberach

8 Marius Pfeiffer aus Berkheim bei Biberach (Mitte) ist erster baden-württembergischer Landeskniffelmeister. Foto: SSV Kniffel/privat

Erstmals wurde in Baden-Württemberg der Landesmeister im Kniffel gekürt. Der beste Würfelspieler wurde bei einem Turnier im Ritterstüble in Heslach ermittelt. Die Trophäe ging nicht nach Stuttgart.











Eigentlich hätte der erste Landesmeister im Kniffel am Finaltisch der besten Vier in drei Runden ermittelt werden sollen, aber so viele brauchte Marius Pfeiffer aus Berkheim bei Biberach nicht. Bereits im zweiten Durchgang war der 31-Jährige uneinholbar vorne, schob lässig den Würfelbecher beiseite und ließ sich im Ritterstüble in Heslach (Stuttgart-Süd) am Sonntag feiern. Der neugegründete SSV Kniffel hatte die erste Landeskniffelmeisterschaft in Baden-Württemberg überhaupt ausgerichtet, insgesamt 24 Würfelfreunde nahmen an dem Turnier teil, das am frühen Mittag begann.