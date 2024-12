London - Die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester ist bei der Darts-Weltmeisterschaft in London traditionell besonders vollgepackt. Von 27. bis 30. Dezember finden täglich jeweils sechs Spiele statt, es werden die dritte Runde und das Achtelfinale ausgespielt.

Den Anfang nach den Feiertagen machen am Freitag (13.30 Uhr/Sport1 und DAZN) der Australier Damon Heta und Luke Woodhouse aus England. Am Abend (ab 20.00 Uhr) sind nicht nur die ehemaligen Weltmeister Peter Wright (Schottland) und Gerwyn Price (Wales) gefordert, sondern auch Titelverteidiger Luke Humphries. Der englische Primus hat gegen Nick Kenny eine Pflichtaufgabe zu meistern.

Littler spielt ganz spät

Am Samstag (14.45 Uhr) wird es dann auch für Darts-Deutschland interessant. Ricardo Pietreczko tritt als letzter verbliebener Athlet gegen den englischen Vorjahres-Halbfinalisten Scott Williams an und ist dabei leichter Außenseiter. Die Weihnachtstage hat Pikachu, wie Pietreczko genannt wird, in London verbracht.

Am Samstagabend spielen unter anderem Starspieler Michael van Gerwen (Niederlande) und Englands Senkrechtstarter Luke Littler. Der 17 Jahre junge Topfavorit bestreitet gegen Routinier Ian White das letzte Spiel des Abends (22.30 Uhr).

Nach den verbleibenden vier Drittrundenspielen beginnt am Sonntag (ab 21.15 Uhr) das Achtelfinale mit zwei Partien. Die restlichen sechs Achtelfinal-Begegnungen steigen am 30. Dezember. An Silvester ist spielfrei. Im neuen Jahr wird dann das restliche Turnier dem Viertelfinale ausgespielt. Das Endspiel steigt am 3. Januar (21.00 Uhr/DAZN und Sport1).