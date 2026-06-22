Turnier auf Long Island: Golfprofi Clark triumphiert zum zweiten Mal bei der US Open

Wyndham Clark geht bei der US Open mit großem Vorsprung auf die Schlussrunde. Am Ende muss er mächtig zittern. Golf-Superstar Scottie Scheffler wartet weiter auf den Karriere-Grand-Slam.
Southampton - US-Golfstar Wyndham Clark hat zum zweiten Mal in seiner Karriere den Titelgewinn bei der US Open perfekt gemacht. Der 32-Jährige gewann im Shinnecock Hills Golf Club auf Long Island mit einem Gesamtergebnis von 276 Schlägen mit einem Schlag Vorsprung auf seinen Landsmann Sam Burns. Clark hatte sich die US Open bereits vor drei Jahren in Los Angeles gesichert.