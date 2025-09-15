Turnier auf den Philippinen: Deutsche Volleyballer wahren Chance auf WM-Achtelfinale

1 Das deutsche Team holte sich den ersten WM-Sieg. Foto: Georg Wendt/dpa

Pasay City - Die deutschen Volleyballer haben mit einem Pflichtsieg ihre Chancen auf das WM-Achtelfinale gewahrt. Nach der enttäuschenden Auftaktniederlage gegen Bulgarien besiegte das Team um Kapitän Georg Grozer Außenseiter Chile mit 3:0 (25:17, 25:23, 25:21). Im letzten Gruppenspiel gegen die favorisierten Slowenen am Mittwoch (15.00 Uhr/ZDF-Stream) kann sich die deutsche Mannschaft mit einem Sieg die K.-o.-Runde sichern.