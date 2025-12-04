Die Darts-WM wird auch in den kommenden Jahren in London steigen und nicht nach Saudi-Arabien umziehen. Ab nächstem Jahr soll es deutlich mehr Tickets geben.
London - Die Darts-Weltmeisterschaft bleibt langfristig in London, wechselt aber innerhalb des Alexandra Palace die Location. Der Weltverband PDC und die Arena verlängerten ihren Vertrag um fünf Jahre bis 2031, wie die PDC mitteilte. Allerdings soll ab dem nächsten Jahr in der deutlich größeren Great Hall statt wie bisher in der West Hall gespielt werden.