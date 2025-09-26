Turnhalle in Filderstadt: Nach Wasserschaden: Auch die Uhlberghalle ist gesperrt

Nach der ESG-Sporthalle ist nun auch die Sport- und Versammlungsstätte in Bonlanden zu. Beide Male hat es während einer laufenden Dachsanierung reingeregnet.
Es erinnert ein bisschen an die Verhüllung des Reichstags durch Christo: Von mehreren Seiten ist die Uhlberghalle in Bonlanden mit grünen Planen verhangen. Im Inneren der Sport- und Versammlungshalle, das ist durch ein Fenster zu sehen, sind Stühle zusammengeschoben. Sport findet an diesem Nachmittag keiner statt. Und das bleibt auch noch eine gewisse Zeit so. Die Uhlberghalle ist aktuell gesperrt. Es gab einen Wasserschaden. Damit ist sie die zweite Sportstätte in Filderstadt, die innerhalb weniger Tage wegen eines Wassereinbruchs zugemacht werden musste, denn auch die Sporthalle des Elisabeth-Selbert-Gymnasiums (ESG) in Bernhausen ist geschlossen.