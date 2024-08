1 Turnerin Helen Kevric hat bei ihren ersten Olympischen Spielen im Mehrkampffinale Platz acht belegt. Foto: imago//Volker Essler

Platz acht im Mehrkampffinale bei der Olympiapremiere – die erst 16-jährige Helen Kevric hat in Paris beeindruckt. In Zukunft will sie noch besser werden, um im Konzert der ganz Großen mitzumischen.











Bei all dem Spektakel, das sich am Donnerstagabend in der Arena von Paris-Bercy abgespielt hatte, war manch einer durchaus verwundert, wie gefasst und gelassen Helen Kevric hinterher vor den Journalisten stand. Es war doch so viel Aufwühlendes passiert.