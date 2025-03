Schlechte Nachrichten für Elisabeth Seitz: Der Turnstar des MTV Stuttgart wird verletzungsbedingt nicht an der Heim-Europameisterschaft in Leipzig vom 26. bis 31. Mai teilnehmen können. Die 31-jährige Stufenbarren-Spezialistin leidet an einem Anriss der Supraspinatussehne der rechten Schulter.

Bereits seit einigen Wochen kämpft die Stuttgarterin mit Schmerzen an der Schulter, ein Rehaprogramm mit speziellen Aufbauübungen sollte eigentlich Abhilfe schaffen. Nun stellte sich jedoch heraus, dass es nicht für die kontinentalen Titelkämpfe reichen wird.

„Ich bin sehr traurig, da ich weiß, wie toll sich eine erfolgreiche Heim-EM anfühlt, aber ich habe gemerkt, dass es gesundheitlich und zeitlich nicht funktionieren wird, um in Leipzig am Start sein zu können“, sagte die Stufenbarren-Europameisterin von München 2022: „Jetzt werde ich schauen, dass ich weiter an meiner Reha für die Schulter arbeite und diese wieder aufbaue.“ Seitz wird in Absprache mit den Ärzten den Heilungsverlauf konservativ, also ohne Operation, gestalten.

Seitz verpasste auch die Spiele in Paris

Darüber hinaus steht für die Stuttgarter Sportsoldatin im April ein Lehrgang bei der Bundeswehr an. Danach will sie sehen, ob und wie es sportlich weiter geht. Schon vor einem Jahr hatte Seitz eine sportliche Enttäuschung verkraften müssen, als sie die Qualifikation für ihre vierten Olympischen Spiele in Paris verpasste.