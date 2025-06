1 Bitterer Moment: Helen Kevric musste bei der Turn-EM verletzt aus der Halle getragen werden. Foto: IMAGO/Jan Huebner

End er vergangenen Woche ist Helen Kevric am Knie operiert worden. Nun schickte sie eine erste öffentliche Nachricht.











Link kopiert



Der Schmerz war ihr anzusehen, als Helen Kevric in der vergangenen Woche aus der Messehalle in Leipzig getragen werden musste. Im Mehrkampffinale bei den Turn-Europameisterschaften hatte sich die Turnerin vom MTV Stuttgart am Knie verletzt, am Sprung war es passiert. Doch mittlerweile kann die 17-Jährige schon wider Lächeln.