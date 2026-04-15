Turnen Verbandsliga: Die WTG Heckengäu zwischen Frust und Jubel

Dezimierte Verbandsliga-Riege der WTG Heckengäu unterliegt dem TurnTeam Staufen deutlich und stürzt auf den vorletzten Tabellenplatz ab. Bezirksliga-Team feiert ersten Sieg.
Am Samstag bot die Stadionsporthalle in Renningen den Rahmen für einen sportlich wie emotional aufgeladenen Wettkampftag: Wegen widriger Voraussetzungen und zahlreicher Ausfälle blieb die ersatzgeschwächte WTG II in der Verbandsliga chancenlos und rutschte nach der 29:52-Niederlage gegen das TurnTeam Staufen auf den vorletzten Tabellenplatz ab.