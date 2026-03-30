Die Oberliga-Turner des TSV Schmiden haben im fünften Wettkampf der laufenden Saison ihren dritten Sieg errungen. Die Riege um Teamkapitän Emilian von dem Bussche gewann am Sonntag in der heimischen 1-2-3-Sporthalle verdient gegen die starke Vertretung des KTV Hohenlohe II mit 46:36 Scorepunkten. Yurii Yemelianov holte am Sprung die Tageshöchstnote von 14,80 Punkten und war mit 25 Zählern eifrigster Punktesammler für den Tabellendritten. Philip Buchner steuerte 17 Scorepunkte bei, Yannick Neumaier trug mit drei Punkten und Tim-Oliver Geßwein mit einem Punkt zum Gesamtergebnis bei.

Lange Zeit eine enge Angelegenheit Es war lange Zeit eine ziemlich enge Kiste. Das Auftaktgerät, den Boden, hatten die Schmidener Turner mit 8:5 gewonnen, die Duelle am Pferd mit 9:8 und die Zweikämpfe an den Ringen mit 7:3. Mit guten Leistungen am Sprung – allen voran von Philip Buchner und Yurii Yemelianov – konnten sich die Gastgeber ein wenig vom Gegner absetzen.

Der Trainer turnt am Reck

Am Barren bauten die Schmidener Turner dank der wiederum starken Auftritte von Buchner und Yemelianov ihren Vorsprung aus. Als der junge Ukrainer dann auch noch seine schwierige Übung am Reck fehlerfrei absolvierte, lag der gastgebende TSV Schmiden nach Scorepunkten uneinholbar vorn. Da Nikita Sirosh kurzfristig ausgefallen war, ließ sich Trainer Yasir Al-Dulaimi überreden, die finale Übung am letzten Gerät selbst zu turnen. Der 28-Jährige verlor zwar das Duell mit Moritz Federolf am Reck, aber sein Auftritt wurde von den TSV-Turnern dennoch gefeiert.

Janne Holz feuert seine ehemaligen Teamkollegen an

Auch Janne Holz freute sich. Der 19-jährige Skispringer aus Waiblingen, der mit dem deutschen Nachwuchsteam bei den Junioren-Weltmeisterschaften in Lillehammer Anfang März die Silbermedaille gewonnen hatte, feuerte seine ehemaligen Turngefährten aus Schmiden an, für die er selbst lange Zeit an die Geräte gegangen war.