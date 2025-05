Turnen-Oberliga: TSV Schmiden: Schmidens Turnern gelingt Rettung in letzter Minute

1 Trotz Prüfungsstress im Ligafinale dabei: Yasir Al-Dulaimi Foto: Eva Herschmann

Platz drei im Ligafinale am Samstag in Ludwigsburg reicht für den Klassenverbleib: Auch in der nächsten Saison startet die Riege des TSV in der Oberliga.











Link kopiert



Die reichlich verkorkste Saison hat für die Oberliga-Turner des TSV Schmiden einen mehr als versöhnlichen Abschluss gefunden. Dank des dritten Platzes im Ligafinale am Samstag in Ludwigsburg gelang Teamkapitän Emilian von dem Bussche, Philip Buchner, Yasir Al-Dulaimi, Tim-Oliver Geßwein, Yannick Neumaier, Elias Rapp und Lian Tayar in letzter Minute doch noch der Klassenverbleib.