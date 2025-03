Turnen in Stuttgart: Platz eins und zwei – Silja Stöhr überzeugt beim DTB-Pokal

Die deutschen Turnerinnen haben in der Team Challenge des DTB-Pokals in Stuttgart Platz sechs belegt. Eine Turnerin zeigte allerdings starke Einzelleistungen.

Marlene Gotthardt war „eigentlich ganz zufrieden“. Oder ander gesagt: Für die Umstände der vergangenen Wochen hat die Stuttgarterin zum Auftakt der Frauenwettbewerbe beim DTB-Pokal ordentliche Auftritt hingelegt. Aufgrund der Trainer-Suspendierungen am Stuttgarter Kunstturnforum war seit Jahresbeginn das Training teils deutlich eingeschränkt. Und dann war die 16-Jährige auch noch zweimal krank gewesen.

In der Porsche-Arena turnte sie daher lediglich an zwei Geräten, kam am Schwebebalken auf den achten Platz und ist damit Ersatzstarterin für das Finale am Sonntag. Fix dabei ist hier dagegen Silja Stöhr.

Die 16-Jährige aus Heddesheim war am Freitagabend die beste deutsche Turnerin, wurde nicht nur Erste am Schwebebalken, sondern auch zweite in der Mehrkampfwertung hinter der Kanadierin Gabrielle Black. Die Teamwertung gewann Spanien vor Kanada und Großbritannien.