Turnen in Stuttgart: Missstände am Kunstturnforum – aktive Turnerinnen klagten schon früher

Missstände am Kunstturnforum – aktive Turnerinnen klagten schon früher

Turnen in Stuttgart

1 Die Trainingsarbeit am Stuttgarter Kunstturnforum steht derzeit massiv in der Kritik. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Gegen Ende des Jahres 2024 beklagten zahlreiche Turnerinnen die Zustände am Kunstturnforum Stuttgart. Nun wird klar: Hinweise auf die Missstände gab es schon Monate zuvor – und zwar von aktiven Sportlerinnen.











Zuletzt ist scheinbar eine gewisse Normalität eingekehrt am Turnstandort Stuttgart. Zahlreiche Sportlerinnen und Sportler absolvierten ihre Trainingseinheiten am Kunstturnforum, die Planungen für Großveranstaltungen wie den 40. DTB-Pokal Ende März schritten voran, und die Skandalmeldungen der vergangenen Wochen beschäftigten die Strategen eher hinter verschlossenen Türen. Doch nun wird gerade in letztere Angelegenheit wieder Schwung kommen.