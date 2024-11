Turnen Dritte Liga: WTG-Riege liefert die beste Leistung der Saison ab

Die Turner des Drittligisten präsentieren sich beim 49:11 gegen TSV Grötzingen-Karlsruhe in ausgezeichneter Verfassung und festigen Platz vier in der Tabelle.

Mit einem gelungenen Auftritt sicherten sich die Drittligaturner der WTG Heckengäu bei ihrem letzten Auswärtswettkampf der Saison den vierten Tabellenplatz. Mit 49:11 Scorepunkten setzten sie sich überaus deutlich gegen die überforderten Gastgeber vom TSV Grötzingen-Karlsruhe durch. Einziger Wermutstropfen: Das Pauschenpferd konnte die Gemeinschaftsriege nicht gewinnen, was aber nicht mehr als ein Schönheitsfleck war.

Gleich zu Beginn des Duells am Boden setzten die WTG-Turner mit einem 7:0 ein unverkennbares Ausrufezeichen, das nachwirken sollte. Während die ersten beiden Duelle von Kapitän Philipp Lutz und Lovis Spiess gegen ihre Kontrahenten jeweils mit einem Unentschieden endeten, konnte Neuzugang Fabian Moroff mit vier und Niccolo Spiess mit drei Scorepunkten, den ersten Gerätesieg dingfest machen.

Es folgte jedoch ein kleiner Einbruch. „Am Pferd waren wir sehr unstabil“, kritisierte Trainer Andreas Zeile und spielt auf das einzige Gerät an, das an diesem Abend verloren wurde (5:9). Dennoch gaben Lutz und der spätere Top-Scorer Manu Tschur, der insgesamt 14 Zähler sammelte, zwei Paradeübungen zum Besten, die dem Team einen und vier Scorepunkte einbrachte.

Am Pauschenpferd patzt die WTG

Vor dem dritten Gerät, den Ringen, lag die Gemeinschaftsriege mit 12:9 weiter vorne und präsentierte sich sehr geschlossen. Ohne größeren Fehler und mit guten Ergebnissen bei der Ausführung ließen sie mit 11:0 keinen Zweifel daran, dass der Sieg ins Heckengäu gehen sollte. Drei Scorepunkte trug Youngster Florian Ludwig bei. Großen Anteil am 7:1-Sieg am Sprung, hatte Adrian Dudev, der seit drei Jahren wieder einen sogenannten Kasamatsu zeigte (seitlicher Überschlag mit einer Vierteldrehung, gefolgt von einem gestreckten Salto vorwärts mit einer Drehung) und vier Zähler einstrich. Damit komplettierte er das Quartett aus vier dieser hochwertigen Sprünge, die außer ihm noch die Spiess-Brüder und der Kapitän zeigten.

Niccolo Spiess überragt am Barren

Zu einem Fest machten die Heckengäuer ihren Auftritt am Barren. Niccolo Spiess zeigte in der Holmengasse seine Bestleistung, die nur 0,85 Punkte Abzug ergab – für die Karlsruher war in eigener Halle rein gar nichts zu holen. Mit einem 12:0 ließen die Gäste erneut nichts anbrennen und gingen entspannt ans finale Reckturnen, das auch ohne große Patzer mit 7:1 gewonnen wurde. „Wir haben unseren bisher besten Saisonwettkampf geturnt“, freute sich das Trainerteam Andreas Zeile und Eckart Schauerhammer.

Das Team genoss den dritten Sieg in Folge und stimmte sich bereits auf den letzten Saisonwettkampf ein, der am Samstag (18 Uhr) in der Stadionsporthalle in Renningen stattfindet – Gegner ist der TSV Unterföhring, der aktuell als Tabellendritter etwas mehr vorzuweisen hat als die WTG. „Wir wollen die Unterföhringer etwas ärgern“, sagt Schauerhammer, „und dann mit einigen Gerätepunkten Platz vier gegen den TV Wetzgau II verteidigen.“