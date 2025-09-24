Turnen dritte Liga: WTG Heckengäu verzichtet auf externe Neuzugänge

Die Turner der WTG Heckengäu starten motiviert in die Saison der dritten Bundesliga Süd. Nach dem Klassenerhalt wollen sie erneut aus eigener Kraft bestehen.
Die Turner gehen wieder an die Geräte und kämpfen um Scorepunkte: Kapitän Philipp Lutz führt die Gemeinschaftsriege aus dem Heckengäu mit Optimismus an und setzt in der neuen Saison vor allem auf Teamgeist – zum Saisonstart bei der TSG Backnang muss die Riege aber verletzungsbedingt auf einige Athleten und deren gewohnte Leistungen verzichten.