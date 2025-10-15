Turn-WM in Jakarta: Großer Wille, ganz viel Arbeit – das besondere Debüt von Gabriel Eichhorn

Zwei Stuttgarter Turner treten ab kommendem Wochenende bei der WM in Jakarta für Deutschland an. Gabriel Eichhorn hat sich das in den vergangenen Monaten besonders hart erarbeitet.
Die Aufgabe eines Bundestrainers im Turnen ist ja per se nicht, den ganzen Tag am Handy zu hängen und sich nette Videos anzuschauen. Das Leben eines Coaches spielt in der Turnhalle, auf den Matten, am Rande der Geräte. Für Gabriel Eichhorn war es aber durchaus von Vorteil, dass Jens Milbradt auch mal auf sein Mobiltelefon schaute.