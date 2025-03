Turn- und Festhalle Mühlhausen: Widerstand gegen Abriss von alter Turnhalle

7 Bürger und Vereine wollen die Turnhalle im Ortskern von Mühlhausen erhalten und lehnen einen Abriss ab. Foto: Iris Frey

Die Stadt Stuttgart will an der Turnhalle in Mühlhausen nur die notwendigsten Reparaturen vornehmen. Bürger und Vereine wünschen den Erhalt und die Sanierung.











Sie ist das Herz für den Ort und sein Vereinsleben. Nicht nur in Mühlhausen, auch in den angrenzenden Stadtteilen, die Turn- und Versammlungshalle in der Arnoldstraße. Für den TSV Mühlhausen sei sie existenziell, mehr als die Hälfte der Mitglieder trainiere hier, erklärt der Vorsitzende des TSV-Mühlhausen, Peter Peringer und betont, die Halle sei zu 95 Prozent ausgelastet. Zwei Abteilungen des Vereins mit etwa zehn Gruppen nutzen sie. Außerdem diene sie als Festhalle: „Wir sind dringend darauf angewiesen, dass sie nutzbar ist. Ohne sie könnten Fleckentreffs, Maibaumfeste, Fasnetsveranstaltungen und vieles mehr nicht stattfinden“, meint Peringer.